Het kamp is blij met extra plaatsen: ‘Maanden op straat leven, dat kan toch niet?’

Tien keer zoveel positieve tests als een maand geleden, in Roosendaal

12 oktober ROOSENDAAL - Het coronavirus heeft zich de afgelopen weken ook in Roosendaal in hoog tempo verspreid. In de week van 5 tot en met 11 oktober registreerde het RIVM 231 positieve tests in die gemeente. Precies een maand eerder, van 5 tot en met 11 september, waren dat er nog 20.