Het kamp is blij met die extra plaatsen: ‘Maanden op straat leven, dat kan toch niet?’

Militair die overleed na zwembadoe­fe­ning in Roosendaal had black-outsyn­droom

12 oktober ROOSENDAAL - De korporaal Mark Ruben uit Hoek die in oktober 2018 overleed nadat hij onwel was geworden tijdens een oefening in een zwembad in Roosendaal is vermoedelijk getroffen door Shallow Water Black-out. Dat fenomeen kan optreden als iemand lang en vaak onder water blijft, vaak in combinatie met hyperventilatie. Tot die conclusie komt de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).