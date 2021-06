Het jaar 2020 was voor Alwel vooral een jaar van grote projecten voorbereiden

ROOSENDAAL - Wie zich blind staart op het aantal nieuwbouwwoningen dat Alwel in 2020 in Roosendaal heeft opgeleverd en aan hoeveel woningen groot onderhoud is gepleegd, zou kunnen concluderen dat de wooncorporatie heeft stilgezeten. Niets is minder waar.

De enige nieuwbouw die vorig jaar is opgeleverd betreft Het Lichtpuntje in de Philipslaan waar een voormalige ontmoetingsruimte is verbouwd tot twee woningen. Er zijn dus in 2020 in Roosendaal geen woningen na groot onderhoud opgeleverd. Er zijn wel grote projecten voorbereid: 277 nieuwbouwwoningen en groot onderhoud aan 646 woningen.

Exploitatie

In Roosendaal lag de gemiddelde huurprijs vorig jaar op 566 euro. Alwel had er bijna 9.500 wooneenheden in exploitatie: 9.066 woningen, zes kamers en 407 overige woningen, zoals woningen in verzorgingshuizen. De corporatie verkocht in Roosendaal vijftien woningen. In Etten-Leur heeft Alwel 5.331 woningen en in Breda 8.701.

Volledig scherm Het opvallende kantoor van Alwel (en BN DeStem) aan de Laan van Brabant in Roosendaal. © Coen Hagenaars

Alwel ontstond in 2018 door een fusie van AlleeWonen en WEL. Die fusie leverde voor de huurders een meerwaarde op van 12 miljoen. In elke van de drie gemeenten kreeg de huurdersvereniging 4 miljoen euro te besteden. In Breda is dat geld gestoken in de bouw van dertig kleine en betaalbare huurwoningen. In Roosendaal is geld gestoken in de verduurzaming van de woningen en periodiek klein onderhoud.

Woonlasten

In Etten-Leur stonden bij de besteding van die 4 miljoen de woonlasten, het serviceonderhoud en extra dienstverlening centraal. Daarnaast hebben de drie huurdersverenigingen samen geld gestoken in een regionale time-out voorziening voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen of die acuut tijdelijke huisvesting nodig hebben. Van de 12 miljoen euro die beschikbaar was is pas 2,1 miljoen daadwerkelijk uitgegeven.

Meters gemaakt

Vorig jaar heeft Alwel meters gemaakt in de voorbereiding van nieuwbouw in Roosendaal. Zo komen er in de Josephwijk tweehonderd nieuwe woningen en grondgebonden appartementen. Daarvoor verdwijnen er wel 229 woningen. Dit project wordt uitgevoerd van 2022 tot uiterlijk 2025. In de Molenstraat is de verbouwing van het Zinc-kantoor tot elf appartementen inmiddels begonnen.