Het is rustig met vuurwerk in regio Roosendaal, maar blijft dat ook zo? ‘Kan ook de stilte voor de storm zijn’

Cross wil uitwijken naar 3 februari Cyclocross Rucphen voorlopig van de baan: 'Veldrijden is geen topsport'

26 december Het parkoers is zo goed als klaar, maar de Cyclocross Rucphen kan vanwege de coronamaatregelen definitief niet doorgaan op zondag 17 januari. ‘Met alle energie’, richt de organisatie zich nu op woensdag 3 februari. Deze datum is vrijgekomen door de afgelasting van de cross in Maldegem. ,,De renners zijn dus beschikbaar op die dag en publiek mag er toch niet komen”, aldus parkoersbouwer Camiel van den Bergh.