Het is nu echt klaar in de Biggelaar in Roosendaal

ROOSENDAAL - De Biggelaar is nu toch echt winkelcentrum in ruste. Om vijf uur vanmiddag trok de laatste winkel daar, drogist De Prijsstunter, definitief de deur achter zich dicht.

In de Raadhuisstraat maakt een groepje vrouwen uitgebreid foto's van de art decogevel van de Biggelaar. Ramptoerisme? ,,Nee, we moeten voor een fotocursus op zoek naar mooie dingen in Roosendaal'', legt Loes Willems uit. ,,Maar dat is nog niet zo makkelijk.''

Dat de Biggelaar sluit, hadden ze wel gehoord. ,,Dat is niet goed voor de stad natuurlijk'', vindt collega-fotografe Ursula Walravens. ,,Er staat al genoeg leeg.''

Afbreken

En ook op de laatste dag loopt het geen storm, vertelt eigenaar Mark Sanders van de Prijsstunter. De vaste klanten hebben hun slag in de opheffingsuitverkoop al geslagen en aanloop van ander winkelpubliek is er toch al te weinig. ,,De sneeuw helpt daar natuurlijk ook niet bij. Maar het is wel echt klaar hier, we zijn alvast maar begonnen met afbreken.''

Action

Het zijn een paar van de laatste woorden in een hoofdstuk van ruim twaalf jaar, waarin Sanders de Biggelaar steeds verder zag wegzakken als winkelcentrum. ,,Het echte verval begon met het vertrek van de Action in 2011. Die hadden ze nooit moeten laten gaan.''

Zeven jaar later was het voor de Prijsstunter geen optie meer nog langer te blijven. In januari gaf Sanders al aan 'zo snel mogelijk' te willen vertrekken. Een maand geleden kwam het verlossende woord dat het huurcontract kon worden afgekocht.

Mobiel

Voor hem en zijn personeel voelt het vandaag dus een beetje als de laatste schooldag voor de vakantie, zegt Sanders. ,,Alles mag. Normaal mogen ze niet leunen tegen de kassabalie, of met de mobiel in de hand staan. Maar vandaag doe ik het zelf ook.''

Rolluik