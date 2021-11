Het Hoevense St. Janskoor is uitgezongen en wacht sluiting van de kerk niet af

De gemiddelde leeftijd van de zanggroep is ruim boven de tachtig en om te voorkomen als een nachtkaars uit te gaan, houdt het er definitief mee op. Pastoor Maickel Prasing: ‘Jullie waren belangrijk voor de geloofsgemeenschap, maar ook voor elkaar.’

De kerk was aardig gevuld om ook het 40- jarig jubileum van Piet Voermans mee te maken. Hij ontvangt de Gregorius medaille. Koorvoorzitter Ton Wouters vertelde dat het thema niet voor niks Wij hebben voor u gezongen was .’Wij hebben voor u in tijden van zorg, verdriet en geluk mogen zingen.’

De kerk was aardig gevuld tijdens de laatste dienst met het kerkkoor.

Wanneer om 10.45 uur als laatste optreden het lied Dankt nu allen Gods klinkt, zit het er op voor de 3 mannen en 11 vrouwen. Lid Tonny Bakkers: ,,Jammer dat de kerk in zijn algemeenheid niet met de tijd is meegegaan. De jeugd heeft er niks meer mee. De kerkleiders doen eerder een stap terug, dan vooruit. Dat hebben wij als koor ook letterlijk ervaren bij onze liedkeuze.’’

Woorden van dezelfde strekking komen ook van Dimph Schouw van de parochiekerncommissie: ,,De belangstelling voor het katholieke geloof is vooral door al die negatieve dingen die in de openbaarheid kwamen, sterk bergafwaarts gegaan. Het is bij ons in Hoeven gegaan, zoals overal elders. Ik merk het ook aan mijn eigen (klein) kinderen. Oma, hoe kan nou één persoon alles regelen, dat kan toch niet.’’

Op zondag 28 november is de eerstvolgende reguliere viering om 09.30 uur in de kapel van Bovendonk Zaterdag is de laatste in dit kerkgebouw.

Volledig scherm © Pix4Profs/Peter Braakmann