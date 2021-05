Het hart van Wil Veeke (64) klopt op het ritme van de muziek: ‘St. Caecilia is als familie voor me’

onderscheidenHOEVEN - Een verenigingsman in hart en nieren, zo omschrijft Wil Veeke (64) uit Hoeven zichzelf. Daar zullen ze bij muziekvereniging St. Caecilia weinig tegenin te brengen hebben. 41 jaar is hij al lid, waarvan twintig als dirigent van het drum- en malletkorps.

Dat stokje draagt hij dit jaar letterlijk en figuurlijk over aan Djuri den Tuinder, al gooide corona roet in het eten wat betreft een feestelijke wisseling van de wacht. ,,Het nieuwjaarsconcert zou dit jaar mijn afscheid zijn. Daar hadden ze ook het lintje al willen uitreiken, maar dat ging dus ook niet door.” Lid blijft hij wel. Natuurlijk. ,,Want deze club is als familie voor me. Het zal alleen even wennen zijn dat ik voortaan m'n mond moet houden en moet luisteren.”

Lees ook Zevenklapper in Halderberge

Zijn hart klopt op het ritme van de muziek. Zeven jaar oud was hij, toen hij begon bij de jeugddrumband in Etten-Leur en sindsdien is slagwerk nooit meer uit zijn leven verdwenen. Hoewel hij ook toetsen speelt. ,,Daar komt mijn gevoel voor melodie vandaan, dat notenbeeld.”

Concertmarimba

Dat melodische is wat hem later als dirigent zou kenmerken. Via concoursen en opleidingen komt hij in het Nationaal Slagwerkensemble terecht, waarmee hij in binnen- en buitenland in theaterzalen optreedt. ,,Dat was in het leven geroepen om slagwerk te promoten, daar moest je een bepaald niveau voor hebben. Het doel was om te laten zien dat er veel meer mogelijk is dan de standaard drumband”, vertelt hij. ,,Er ging een wereld voor me open; grote concertmarimba’s, xylofoons; instrumenten van duizenden euro's. Wauw! Dat had je in Hoeven niet.”

Quote Het is alles of niets bij mij, we zijn één familie Wil Veeke

Als hij in 2000 na het behalen van zijn dirigentendiploma aan de hoge school muzikaal leider van St. Caecilia wordt, weet hij dus precies wat hij wil. ,,Het duurde een hele tijd voor we zo'n marimba bij elkaar hadden gespaard, maar het is gelukt. Daar ben ik heel trots op.”

‘Alles of niets’

Onder zijn leiding promoveert St. Caecilia naar de eerste divisie in concoursen en wordt de club in 2003 zelfs Nederlands Kampioen. ,,Maar ik wilde niet dat - zoals bij veel verenigingen gebeurde - de jeugd op de beslissende momenten ineens niet mee mocht doen. Het is alles of niets bij mij, we zijn één familie. Dat werd gewaardeerd, daardoor zijn we nog steeds zo'n grote, hechte club.”

Quote Het is een mooie tijd om te stoppen Wil Veeke

Na jaren in zijn vrije tijd thuis componeren en arrangementen verschrijven, doet hij nu dus een stapje terug. ,,Het is een mooie tijd om te stoppen. De aanwas van onderaf stokt een beetje, dat is een mooie uitdaging voor een nieuwe, jonge vent voor de groep.”