Het geld is bijeen, Pierre en Manja kunnen de Kilimanjaro op

OUDENBOSCH - Het benodigde sponsorgeld, 4800 euro, is binnen. Dat was nog niet zo eenvoudig, want Manja en Pierre Blommerde uit Oudenbosch zijn zelf ondernemer. ,,De bedoeling was om eigenhandig de reiskosten te betalen, maar de sponsoring niet uit eigen zak te bekostigen. Verenigingen rekenen bij een winkelier eigenlijk altijd op sponsoring, nu waren de rollen feitelijk omgekeerd'', zegt Pierre.

Volledig scherm Pierre en Manja Blommerde zijn klaar voor de beklimming van de Kilimanjaro. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Hoe dan ook, het benodigde geld voor het goede doel, War Child, is bijeen gesprokkeld. Nu de tegenprestatie nog. Over een dikke week vertrekt het stel naar Afrika om de 5895 meter hoge top van de Kilimanjaro te bereiken. De 49-jarige Manja en 51-jarige Pierre financieren de reis zelf. Net als andere wandelaars die de berg op klauteren, hopen ze met een goed gevoel vanaf het dak van Afrika de zon op te zien komen. Leuke aanleiding voor het Oudenbossche paar met een interieurwinkel in de Fenkelstraat was hun 30-jarig huwelijk en de vijftigste verjaardag van Manja.

Temperatuur

De expeditie duurt zeven dagen en staat onder leiding van een Nederlandstalige expeditieleider, aangevuld met lokale dragers en gidsen. War Child begeleidt de deelnemers bij de fysieke voorbereiding. Gaandeweg de klim daalt de temperatuur op de Tanzaniaanse berg van plus 25 graden naar min 20.

Voor Pierre en Manja begint het avontuur volgende week pas. Ze zitten in de derde en laatste groep. De eerste expeditie is vandaag - maandag - begonnen. In deze groep 'Kilimanjaristen' zit ook de 45-jarige Roosendaler Werner Buijssen. Hij presteerde het om in zijn eentje liefst 10.000 euro in te zamelen voor Warchild. Daarmee is hij van de individuele deelnemers degene, die het hoogste bedrag aan sponsorgeld heeft opgehaald. In de eerste van zeven etappes klimmen de deelnemers tot het Machane Camp op drie kilometer hoogte.

Satellietverbinding

Voor de in totaal 70 deelnemers, verdeeld over drie groepen, is de Kili-Challenge al een tijd geleden begonnen tijdens een trainingsweekend in de Ardennen. Met bootcamps, wandelingen en een ijsbad zijn ze klaargestoomd voor de weg naar de top. Gezamenlijk hoopt de groep zo'n 300.000 euro bijeen te wandelen.