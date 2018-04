Het geheim van Cluzona? 'We hebben alles voor elkaar over'

Kapotte waterleiding zet machinekamer zwembad De Stok onder water

12:37 ROOSENDAAL - Zwembad De Stok in Roosendaal is sinds dinsdagochtend gesloten. In de nacht van maandag op dinsdag is er een drinkwaterleiding in de machinekamer gesprongen, waardoor die onder water liep. Daardoor hebben verschillende technische installaties met storingen te kampen.