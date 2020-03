Het Essent-gebouw mag nog één keer in de spotlights... als restaurant

Want hoewel er in tegenstelling tot de vorige serie diners in bijvoorbeeld de Fatimakerk nu wel gewoon stromend water en elektriciteit beschikbaar is, was er toch hoop werk nodig om de voormalige toneelzaal van Tiuri in het Essent-gebouw om te bouwen tot tijdelijk restaurant. ,,Maar dit is iets luxer dan we gewend zijn.’’

Weer een bijzondere plek

Eerder runden de Roosendaalse dames een tijdelijk restaurant in de oude lts aan de Laan van Henegouwen, in een zeldzame panoramawagon bij het station en vorig jaar nog werd er gekookt in het koor van de verlaten Fatimakerk.



En nu hebben Maris en Stravers hun oog laten vallen op het leegstaande Essent-kantoor aan het Kadeplein. Maris: ,,We zoeken altijd naar bijzondere gebouwen. Het liefst een iets wat we nog één keer in de spotlights kunnen zetten, omdat het verbouwd wordt of gesloopt gaat worden.’’

‘De laatste kans’

Stravers en Maris zijn al vanaf januari bezig met klussen om zaal waar voorheen toneelvereniging Tiuri haar voorstellingen hield te transformeren tot restaurant. Over de inrichting en het menu willen de dames nog niet te veel kwijt.



Stravers: ,,Het thema is ‘confusion’, verwarring. We proberen onze gasten met onze gerecht steeds op het verkeerde been te zetten.’’

Verwarring

Verwarring is er ook over de keuken. Want het Essent-gebouw mag dan wel voorzien van een volledige keuken, schijnt bedriegt, zeggen de dames. Maris: ,,Lang niet alle apparatuur werkt. We hebben zelf de vaatwassers aangesloten en we nemen onze eigen ovens mee. Maar het meeste werk zat in het creëren van een fijne sfeer, maar ik denk dat het gelukt is.’’