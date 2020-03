Het ene zwembad is open, het andere is dicht: ‘Families blijven weg, dat valt op’

Beroepsop­lei­der Curio schrijft brief aan minister om duidelijk­heid in onderwijs over coronavi­rus

13 maart ETTEN-LEUR - Bestuursvoorzitter van beroepsopleider Curio in West-Brabant, Rob Neutelings, dringt bij de onderwijsministers Slob en Engelshoven aan op duidelijkheid en concrete maatregelen en afspraken in het onderwijs over het coronavirus. Hij heeft hen een brief gestuurd.