Het 'einde bekroont het werk' geldt nu letterlijk voor harmonie Bosschenhoofd

Krijnen groeide op in café Stroop. De uitspanning is onlosmakelijk met FCO verbonden. Als repetitielokaal, als podium voor concerten en toneeluitvoeringen. In 1924 richtte zijn opa Marinus Stroop, dorpssmid annex kastelein, de muziekvereniging op. ,,Zelf maak ik het misschien niet meer mee, maar ik had graag gezien dat FCO de eeuw kon volmaken. Maar ze hebben nog maar acht leden uit eigen dorp. Aangevuld met muzikanten van buitenaf. Daar kun je geen fatsoenlijke harmonie mee op de been houden.'' Krijnen was tot eind vorige eeuw actief lid. Speelde bugel, althoorn, corhoorn en - in noodgevallen - op de grote trom. ,,In de beginjaren had het dorp zelfs twee fanfares. Aan de andere kant van het spoor zat er nog eentje. Die hebben we overleefd.''

Gele wimpel

De mooie tijden van FCO mocht hij meemaken. Brabants kampioen, het felbegeerde gele wimpel, de KRO muziekconcoursen voor televisie. ,,Met Wim Laseroms als geniaal dirigent hadden we goud in handen. Hij componeerde de mars Festivo en het nummer Drumbo. Dat verscheen daarna bij talloze korpsen op de lessenaar.''

Jubilea van de fanfare, later omgezet in een harmonie, groeiden steevast uit tot grote dorpsfeesten. ,,Grote orkesten kwamen hierheen, we speelden feestconcerten in het Sporthotel en marcheerden door alle straten van Bosschenhoofd. Dat alles versterkt met een eigen drumband en de majorettenvereniging De Paradepaardjes.'' Krijnen beseft dat die tijden niet meer terugkeren. ,,Maar dat er nu ook geen blaasmuziek meer te horen is, valt me zwaar.''

Miskleun

Voorzitter Piet Koevoets kan niet anders dan hem gelijk geven. Hij heeft een duidelijke verklaring voor het slotakkoord van FCO. ,,Het einde van dorpshuis De Schakel luidde feitelijk ook de ondergang van de harmonie in.'' De nieuwe multifunctionele accommodatie 't Bossche Hart heeft nooit op een warm onthaal van de verenigingen mogen rekenen. Koevoets noemt het een miskleun van de bovenste plank. ,,Het biedt geen thuisbasis. Als er een lamp kapot is moet eerst gevraagd worden of het de school dan wel de gemeente is, die 'm moet repareren.''

De onaantrekkelijke huisvesting in combinatie met vergrijzing en de moeizame contacten met het onderwijs om jeugd voor de muziek te winnen, hebben ervoor gezorgd dat het bestuur onlangs de knoop doorhakte. Het orkest valt eind dit jaar uit elkaar. ,,We geven nog een slotconcert op 7 oktober en met kerst spelen we nog in de kerk. Daarna zijn we uitgeblazen.''