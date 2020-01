Het cadeau voor Rucphen smaakt naar meer: ‘Het volk staat rijen dik’

Rucphense tennisclub Rico beducht voor patstel­ling

10:03 RUCPHEN - Nee, nieuwbouw aan de Binnentuin in Rucphen is niet metéén aan de orde. Niettemin houdt TV Rico druk op de ketel, want de behoefte aan een tweede padelbaan blijft. Voorzitter Cor Leijs wil voorkomen dat zijn tennissers klem komen te zitten. Hij ziet nog weinig schot in verdere ontwikkeling van het gebied. ,,In het voorjaar moet er duidelijkheid zijn.’’