Het c-woord komt in de 60e Kwakkelkraant niet voor: ‘We willen dat gezeur niet in onze krant’

Terwijl het zelden zo’n puzzel was om die Roosendaalse carnavalskrant te maken, zegt Verduin. ,,Normaal gesproken zijn we als team altijd samen, nu was er bijna geen persoonlijk contact. Lastig werken.’’ Zeker omdat de Stichting Carnaval Roosendaal een even dikke krant als voorgaande jaren wilde. ,,Maar ja, hoe dan? Er gaat niks door’’, zegt redactielid Jeannine Hermans. ,,Dus zijn we op zoek gegaan naar wat andere verhalen.’’



Dus staat er in deze krant bijvoorbeeld iets meer informatie over de Stichting. En gelukkig hielpen er een hoop Roosendaalse schrijvers mee. Die kregen eigenlijk maar twee eisen opgelegd: geen foto’s en stukskes over ‘hoe leutig het vorig jaar was’ en het c-woord mag niet gebruikt worden.



Hermans: ,,We zeiden: ‘Schrijf wat je wil, maar we willen niet dát gezeur in onze krant’. Hebben de mensen zich keurig aan gehouden, hoor.’’ De vrolijke tekeningen van Ronny Gomis en Eric van der Heijden maken de Kwakkelkraant af.