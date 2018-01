Het beste idee van Groenhuysen is... 'Moments of life'

ROOSENDAAL - Een draaiende wc, een zelfrijdend invalidenwagentje en een 4D-bril om herinneringen te herbeleven; het zijn een paar van de ideeën van medewerkers van zorginstelling Groenhuysen om hun werk makkelijker of leuker te maken. Het beste idee werd maandagavond op de nieuwjaarsborrel van Groenhuysen bekendgemaakt: 'Moments of life', een idee van Saskia Smeekens om niet-mobiele cliënten via een digitaal portaal weer bij belangrijke momenten in het leven van hun familie te betrekken.

De poll onder werknemers wees een andere winnaar uit, maar de vakjury gaf uiteindelijk toch de doorslag. ,,We hebben dit idee gekozen omdat het breed uitrolbaar is. Dit kunnen we namelijk op al onze locaties gaan gebruiken. Bovendien versterkt het de sociale cohesie, dat vinden we erg belangrijk'', vertelt jurylid Marjolein de Jong, tevens lid van de Raad van Bestuur van Groenhuysen. ,,Overigens gaan we van alle zestig ideeën de haalbaarheid onderzoeken, want ook zo'n zelfrijdende auto is natuurlijk een leuke uitdaging.''

Saskia Smeekens, leg uit. Wat is 'Moments of life' precies?

,,Via een digitaal portaal, zoals facetime of skype, willen we ouderen weer onderdeel maken van belangrijke gebeurtenissen in het leven van hun familie. Zo kunnen ze toch een beetje bij de bruiloft van hun kleinkind zijn, of een rondleiding krijgen door het huis van de dochter in Australië.''

Maar Facetime bestaat toch al gewoon?

,,De techniek is er inderdaad al. Mijn idee is vooral om dit als zorgverleners actief te gaan faciliteren voor onze cliënten. Familie kan ons mailen over zo'n moment, daarna gaan wij de cliënt helpen om het te realiseren. Zo kunnen we als organisatie beter bijdragen aan het geluk van onze cliënten.''

Hoe kwam je op dit idee?

,,Toen mijn oma in de verzorging terechtkwam, vond ik het heel belangrijk dat ze de belangrijke momenten toch mee kon blijven beleven. Het was dan ook het eerste dat in me opkwam toen ze ons vroegen een innovatie te bedenken.''

Had je verwacht te gaan winnen?

,,Nee! Ik had wel heel veel moeite in mijn filmpje gestoken, maar ok zag dat ik in de medewerkerspoll het niet ging worden. Toen durfde ik eigenlijk al niet eens meer te kijken. Ik ben heel erg verrast!''

Wat gaat er nu gebeuren?