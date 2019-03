Het barbecue seizoen start met BBQ Experience Center in Roosendaalse Wenneker

De oude winkel is op 31 december 2018 gesloten in de Dokter Brabersstraat in Roosendaal. ,,De afgelopen maanden hebben we gebruikt voor de verbouwing van de oude fabriek tot het BBQ Experience Center. Met behoud van de sfeer van de distilleerderij, zitten de showroom, keuken, magazijn en workshopruimte nu in een pand. Voor de workshops moesten we vroeger naar andere plekken. Nu hebben we alles op het gebied van buiten koken samen,” zegt Buys.