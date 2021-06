Herstelplan moet Roosendaalse horeca uit de crisis sleuren: ‘We kunnen wel wat ademruimte gebruiken’

Hernieuwde hoop door versoepe­lin­gen horeca: ‘Dit is echt heerlijk’

6 juni ROOSENDAAL – Het is zaterdagavond en Roosendaal leeft. In restaurants wordt er gegeten en gekletst, in cafés vatten goedlachse bezoekers een pintje. Een mondkapje dat opgezet wordt wanneer iemand opstaat verraadt dat we in 2021 leven, maar de horeca mag eindelijk weer open, nu ook binnen. Bij zowel de café- en restauranthouders als de klandizie is de hernieuwde hoop voelbaar.