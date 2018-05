Herstelplan buitengebied Halderberge ligt nog steeds in de wachtkamer

Nu echter door een bezwaarmaker bij de Raad van State een voorlopige voorziening is ingediend, is de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort tot er een zitting met uitspraak is geweest. Een familie aan de Zegse Steenweg heeft de voorlopige voorziening ingesteld. De spoedprocedure dient komende dinsdag 8 mei. Het handelt om een al jaren slepend conflict tussen de familie en de buren.

Volgens de bezwaarmaker is de agrarische bedrijfsvoering bij de buren al lang verleden tijd en moet op dit perceel de woonbestemming terugkeren. De daar indertijd gevestigde fouragehandel zorgde volgens de familie voor veel verkeersoverlast. Het eerste herzieningsplan is door de raad vastgesteld, na de behandeling van 101 zienswijzen. Aan veel situaties over vorm- en omvang van bouwvlakken is de gemeente tegemoet gekomen.

Klap

In de veronderstelling zoveel mogelijk bezwaren van tafel te hebben, gaf de gemeenteraad een klap op het nieuwe bestemmingsplan. Elf burgers kwamen echter alsnog in het geweer tegen de plannen, die eigenlijk in 2011 al geactualiseerd moesten worden. Bij de Raad van State kwamen tien beroepschriften en een voorlopige voorziening binnen. De voorlopige voorziening, ongeachte de inhoud ervan, schorst de inwerkingtreding van het hele bestemmingsplan, totdat een zitting met uitspraak is geweest. De hoogste raad kan de komende weken besluiten om de schorsing geheel in stand te laten, gedeeltelijk in stand te laten of helemaal te laten vervallen. Is dat laatste het geval dan is het plan onherroepelijk. Het bestemmingsplan buitengebied geldt vervolgens voor een periode van tien jaar.