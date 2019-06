Afscheid burgemees­ter Poppe-de Looff: ‘Er waren bedreigin­gen en andere moeilijke momenten, maar Zundert was een warm bad’

8:59 ZUNDERT -Na ruim twaalf jaar neemt Leny Poppe-de Looff vrijdag afscheid als burgemeester van Zundert. Met echtgenoot Piet blikt ze terug. ,,Er waren moeilijke momenten”. Zoals de bedreigingen in de tijd dat ze aan het roer stond van de ontmanteling van Fort Oranje. Maar: ,,We koesteren ook veel mooie herinneringen.” Eén ding is duidelijk: ,,We gaan Zundert zeker missen.”