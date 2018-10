Herstel Lambertuskerk Wouw gaat volgende fase in

WOUW - Over enkele weken moet er begonnen worden met verder herstel van de Lambertuskerk in Wouw. Dat laat de Stichting Behoud Lambertuskerk Wouw weten. Er staan onder meer extra reparaties aan het dak en de toren gepland. Wanneer er precies begonnen wordt, is nog onzeker. Daar moet binnenkort duidelijkheid over komen.

Daarnaast worden er ook extra acties op touw gezet om meer geld op te halen. Peter van Steekelenburg - voorzitter van de stichting - schat dat er ondertussen rond de 80.000 euro is opgehaald. ,,Bij lange na niet genoeg, maar als het zo doorgaat hebben we wel in 2021 de gehoopte anderhalve ton binnen.‘’ Vorig jaar is al een begin met het herstel gemaakt door het opknappen van de daken van de doopkapel en de Mariakapel.

Behoud

Quote Als het zo doorgaat hebben we in 2021 de gehoopte anderhalve ton binnen Peter Steekelenburg, voorzitter De Stichting Behoud Lambertuskerk Wouw is sinds 2016 bezig met een plan om de Wouwse kerk voor het dorp te behouden en te herstellen. De kerk vertoont gebreken door achterstallig onderhoud, maar de parochie zelf heeft geen geld voor renovatie. De stichting wil de komende vijf jaar 150.000 euro inzamelen om de grootste problemen met het gebouw op te kunnen lossen.

Maar daarmee is de Lambertuskerk er nog niet. De stichting schat nog eens ruim 500.000 euro nodig te zullen hebben voor verdere renovaties. Steekelenburg: ,,En als we kijken naar de komende twintig jaar, denken we aan ongeveer één miljoen.‘’ Grootste kostenposten zijn het herstellen van het voegwerk, de leien en de dakgoten.

Brievenactie

Quote We hopen zo'n honderd nieuwe donateurs te werven Opnieuw Steekelenburg Om meer geld op te halen is de stichting afgelopen zomer een brievenactie begonnen. Daarbij worden niet-parochianen uit Wouw aangeschreven met de vraag of zij in ruil voor een financiële bijdrage 'vriend’ van de Lambertuskerk willen worden. ,,We richten ons vooral op mensen die nu niet kerkelijk betrokken zijn, de parochianen zelf doen al veel.‘’

Aangeschreven Wouwenaren wordt gevraagd de kerk voor een bepaald bedrag per jaar te steunen. Steekelenburg: ,,Dat gaat in vier tranches. De eerste is in augustus gedaan. Nu beginnen we aan de tweede. We hopen op die manier zo'n honderd nieuwe donateurs te werven.‘’ Vorig jaar hield de club ook een veiling, die gaat volgend jaar op herhaling. Evenals de verschillende concerten die er georganiseerd zijn.

Onderzoek