Herstel aan zwaar beschadigd dak Sint Josephkerk kan snel beginnen: ‘Eindelijk schot in de zaak’

Roosendaal en Sprundel willen een onvergete­lij­ke indruk op Roparun­ners achterla­ten

SPRUNDEL/ROOSENDAAL - Parijs is nog ver. Een cliché als een wielrenner gedurende de Tour de France naar zijn kansen op het eindklassement wordt gevraagd. Parijs is dit jaar ook verder dan ooit voor de Roparunners. Sterker nog: ze komen de Nederlands-Belgische grens niet eens over.

13:00