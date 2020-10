Herfstvakantie en toch naar school

België gooit ook alle cafés dicht en voert avondklok in: ‘De komende weken gaan erg moeilijk worden’

16 oktober Wie dacht de komende weken dan maar in België een pintje te gaan drinken of op restaurant te gaan komt bedrogen uit. Vanaf maandag gaat de horeca bij onze zuiderburen voor een maand op slot. De cijfers in België liggen nog hoger dan in maart en april, zo werd vrijdagavond duidelijk tijdens een persconferentie. ,,We gaan de komende dagen geen goed nieuws zien in de cijfers”, aldus minister De Croo. ,,Na 14 dagen volgt een evaluatie voor de horeca.”