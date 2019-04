Herdenkingsvoorstelling Perron 1 op eerste perron van Roosendaals station

De jongeren nemen het publiek in de rol van reiziger in de voorstelling Perron 1 mee op hun missie de wereld een stukje beter te maken. Deze voorstelling in het kader van de bevrijding is een zoektocht van acteurs die het publiek, deels interactief, tot nadenken stemt.

Het initiatief Perron 1 komt van theatercollectief Vrouwen van Wanten. Dit Rotterdamse collectief bestaat uit de Oud-Roosendalers Sophie Habets, Martine van Leengoed en Romy Rockx. ,,We beogen felle kleuren theater van dans, zang en spel te brengen op bijzondere locaties zoals een schoollokaal, weiland of dit keer de stationshal'', legt Rockx uit. ,,Vanuit onze vroegere band met Hofplein Roosendaal kennen we jongeren met wie we aan de slag zijn gegaan om Perron 1 gestalte te geven. We hebben dit mede opgezet vanwege het wegvallen van Hofplein Roosendaal.’’

Terugblik op het verleden

In Perron 1 staan de Koude, Eerste en Tweede oorlogen centraal. Alle reizigers geven een terugblik op hun eigen verleden. ,,In feite speel je meer de herinnering van de persoon'', legt de 17 jarige Tessa van Kat uit. ,,Het is weliswaar 2019 maar de persoon die je uitbeeldt is namelijk al overleden. Het is een herdenkingsstuk dat aangeeft hoe goed we het nu hebben. Ik speel mezelf als lesbisch meisje maar ook als Marlène Dietrich. Ik kan me prima in het karakter vinden van Dietrich: iemand die zich tegen de gevestigde orde durft te keren en de grenzen opzoekt van wat geaccepteerd wordt. Ik vertel hiermee over een stukje van de wereld waarvoor mensen hun ogen sluiten.''