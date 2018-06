Herdenking Roosendaler Willy Kwarten (18) in Rucphen trekt honderden mensen

Speciaal voor de herdenking heeft de gemeente de Zundertseweg vanaf 18.30 uur af laten sluiten. Honderden mensen komen in groepen over de weg aanlopen. Ondanks de enorme drukte heerst er een plechtige stilte op de plek zo'n honderd meter van de kruising met de Vorenseindseweg en de Scherpenbergsebaan.

Toespraken

Met toespraken van onder meer zijn zus Anniesa, foto's en filmbeelden op een videoscherm, een halve cirkel van vrienden en familie met vuurspuiters, brullende motoren en honderden witte ballonnen die tegelijkertijd de lucht ingaan, is Willy op toepasselijke wijze herdacht. ,,We herdenken hem zoals hij was", zegt zijn halfzus Anniesa. ,,Hij was een feestbeest. En dat laten we zien", zegt zijn schoonbroer Quentin. Iedereen noemt zijn vrolijkheid en vriendelijkheid. Dat blijkt ook uit de filmpjes die te zien zijn. Zelfs bij de herdenking slaagt Willy erin om de diepbedroefde mensen aan het lachen te krijgen met gekke dansjes en grappige liedjes.