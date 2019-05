Herdenking ramp wordt gewaardeerd

Levensge­vaar­lij­ke vluchtpo­ging van man uit Schijf (34) mislukt

11:57 ROOSENDAAL - In Roosendaal heeft maandagavond een opzienbarende achtervolging plaatsgevonden. De achtervolging begon in Bosschehoofd en eindigde ruim 9 kilometer verderop: in de Vincentiusstraat in Roosendaal.