Herdenking Amerikaans bombardement op Roosendaal: ‘Friendly fire, twee onverenigbare woorden’

Zwartste dag in geschiede­nis van Roosendaal na 75 jaar eindelijk herdacht

22 mei ROOSENDAAL - Een vergeten ramp, die na 75 jaar alsnog wordt herdacht. Want volgens Piet Geleijns (81) is het nooit te laat om stil te staan bij de verschrikkingen van de laatste meidag in 1944 toen ‘Roosendaal in brand stond'. Hij maakte het drama als schooljongetje van bijna zeven jaar van zeer dichtbij mee. Het heeft hem altijd verbaasd dat het drama uit het collectief geheugen van de Roosendaler is verdwenen.