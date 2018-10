Hennepkwekerijen geruimd in Roosendaal, Hoogerheide en Heijningen

ROOSENDAAL/HOOGERHEIDE/HEIJNINGEN - Het hennepteam van het politiedistrict Markiezaten heeft deze week zes hennepkwekerijen geruimd. Er werden in totaal 812 hennepplanten in beslag genomen.

Opvallend was dat in één straat in Hoogerheide op vier adressen kwekerijen werden aangetroffen. Aan de Akkerdreef bleek dat in een ruimte 69 bijna oogstrijpe hennepplanten stonden. In de directe omgeving van het pand werd een verscholen tweede ruimte gevonden met ruim 100 gebruikte kweekpotten met henneprestanten. Vanuit de ruimte was een elektriciteitskabel gelegd naar een woning aan de Akkerdreef. Hier was niemand thuis.

In een tuinhuisje bij een andere woning aan de Akkerdreef stonden meer dan 80 hennepplanten verdeeld. Verderop werd een bewoonster aangehouden, omdat ook zij meer dan 80 hennepplanten in haar tuinhuisje had staan. Vervolgens bleek bij haar buren het tuinhuisje ook vol te staan met 80 oogstrijpe planten.

Roosendaal en Heijningen

In een woning aan de Leemstraat in Roosendaal zorgde een plantage voor storingen op het energienetwerk. Verdeeld over een schuur en drie ruimtes in de woning stonden 499 hennepplanten. In de woning werd niemand aangetroffen.

Aan de Kraaiendijk in Heijningen bleken ook drie ruimtes ingericht als hennepkwekerij. De kwekerij was net geoogst, maar naar telling bleken 478 planten te zijn gekweekt.