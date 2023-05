Hennepkwekerij met ruim 600 planten opgerold in Roosendaal

Jaren cel voor jong stel na overval op en afpersing van Roosendaal­se (19)

BREDA/WOUWSE PLANTAGE – Een man (23) en een vrouw (19) uit Roosendaal hebben van de rechtbank in Breda 30 en 24 maanden cel gekregen. De twee ex-geliefden gijzelden een tweede ex van de man en persten haar af om 12.000 euro naar hen over te maken.