Hennepkwekerij gevonden in woning Sint Willebrord, bewoner (30) opgepakt

Gevaarlijk­ste punt in Brugstraat, leerlingen steken een van de tien gevaarlijk­ste wegen in Brabant over

10:37 ROOSENDAAL - De Brugstraat in Roosendaal staat op de tiende plaats van de ranglijst van Brabants gevaarlijkste wegen, blijkt uit een rapport van verkeerskundig bureau VIA. Bewoners Willem van Aartsen en Jan van der Ven maken zich al lang zorgen over het gevaarlijke verkeer in hun straat.