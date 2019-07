Hennepkwekerij aangetroffen aan de Elisadonk in Roosendaal

VIDEO Zeker 140 vaten met waarschijn­lijk drugsafval gedumpt in Vliet in Roosendaal, spoor van kilometer plastic in het water

16:42 ROOSENDAAL - In De Roosendaalse Vliet in Roosendaal liggen maandagochtend zo'n 140 vaten en jerrycans met waarschijnlijk drugsafval. Ze liggen verspreid in het water, over een lengte van een kilometer.