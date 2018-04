Hengelen in de vijver voor nieuwe aanwas bij de volksdansgroep

ETTEN-LEUR - De verenigingsbeurs, die we twee weken terug afdrukten, werd weliswaar druk bezocht. Toch waren er slechts weinig mensen, die er enige herkenning in zagen. niet door veel mensen herkend.

En dan nog was het een bijzondere reactie, want Carolien in 't Veen herkende alleen de stoelen. ,,Die stonden op een andere foto van fotograaf Ben Steffen in een zaal in Woensdrecht. Toen voor een CDA-bijeenkomst in 1985. Dus als deze foto van een jaar eerder is, dan is ze mogelijk gemaakt in dezelfde ruimte in Woensdrecht. Hoewel je natuurlijk wel op meer plaatsen zulke stoelen zag staan.''

Leoni Verstrepen vermoedt dat het inderdaad om een hobbybeurs gaat. In plaats van Woensdrecht denkt ze eerder aan het voormalige jeugdgebouw De Beuken aan de Lambertusstraat in Etten-Leur. Zelf maakte ze deel uit van ELEVODA oftewel de Etten-Leurse Volksdansgroep. Die groep studeerde folkloristische dansen in uit allerlei landen. Dat alles onder leiding van Gerrit Schelling.

Op de foto herkent Verstrepen zichzelf: de vrouw met het witte shirt aan met de handen in de schoot. ,,Op de voorgrond staat Lia Fenniks en zittend is Anita Roozen. Allebei met bril. Daarachteer staat met mandje in de arm Wil van Aken en ik sta er rechts van. Het zal wel een ledenwerfactie geweest zijn.'' Van de mensen op de achtergrond bij de andere kramen, kent Verstrepen niemand. ,,Die stonden weer met andere kraampjes om ook zieltjes te winnen.'' Aan de vlag te zien hengelde ook het Rode Kruis in dezelfde vijver op zoek naar nieuwe aanwas.