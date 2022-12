Helpende Handjes verhuisd naar Kameleonschool

Het was een enorme klus om het gebouw leeg en enigszins bruikbaar te krijgen. ,,We hebben de zooi, tot en met poep en pies toe, letterlijk naar buiten moeten scheppen. Nu de tuin nog, maar dat komt later wel’’, verzucht Jennifer. Maar dankzij de hulp van vele vrijwilligers, is ook dat weer gelukt. Met zijn dertigen hebben ze gesjouwd, Yael Vreugde van Monden Grondwerken stelde een vrachtwagen beschikbaar en sjouwt zelf ook flink mee. Nu nog inrichten. ,,We hebben even een donatiestop en doen de kerstviering zaterdag 17 december nog in het oude pand. Maar in het nieuwe jaar gaan we hier open, op maandag en om de week op zondag’’, aldus Jennifer.