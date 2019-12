Help, het dorp slibt dicht: ‘Ze rijden als gekken mijn huisje voorbij’

Kroniek van bevrijding West-Bra­bant nu in boekvorm ‘Voor mijn familie was de oorlog altijd dichtbij’

11:00 WEST BRABANT - Een kroniek van de bevrijding van West-Brabant, van dag tot dag. Niet eerder bracht deze krant zo'n gedetailleerde reconstructie als afgelopen najaar. Vanaf 1 oktober, de dag dat de Poolse bevrijders Baarle-Nassau binnen kwamen tot 9 november toen de laatste Duitse bezetters zich overgaven in Moerdijk. Journalist Henk van Ingen (48) dook in de archieven, trok zich terug in een vakantiehuis en schreef in 36 afleveringen hoe West-Brabant onder het juk van de Nazi's vandaan kwam. De verhalen werden 'gevreten’. Auteur Van Ingen kreeg voortdurend de vraag of er geen boekje van te maken valt.