Help! De Wim sterft uit

Alarmerend nieuws wat de krant niet haalde: er worden geen ‘Wimmen’ meer geboren. Nu heb je daar als prille baby weinig zeggenschap over, maar zijn/haar ouders des te meer. Het doet mij als laatste der Mohikanen toch zeer. Temeer omdat mijn voornaam tussen vier zwarte lijntjes wel steeds vaker diezelfde krant haalt.

Quote Zelfs de baas van Brabant heet binnenkort geen Wim meer

Wij sterven dus uit. Zoals de dinosaurus. Dat reptiel kon het nog steken op een stevige meteorietinslag in de buurt van Mexico, wij Wimmen komen een nietig virus niet te boven. Chinezen dragen daar ook al niet aan bij. Zij noemen hun enige nakomeling bij voorkeur Wang of Li. Met welke Wim kan ik straks nog proosten op het terras? Als ik het al overleef. Straks resteren mijn drie letters alleen nog op het leesplankje achter aap, noot en Mies. Met Mies gaat het trouwens ook snel bergafwaarts.

Oernaam

Dat de mensheid ‘ontwimt’, ontleen ik aan de Sociale Verzekeringsbank, die jaarlijks de populariteit van voornamen in lijstjes vervat. Topjaren beleefden wij Wimmen in de jaren zestig toen we met honderden tegelijk ter wereld kwamen, ja zelfs Jan en Kees van hun troon stootten. Voor de duidelijkheid: we tellen de Willemen en Willem-Alexanders niet mee. Met drie dochters draagt de koning bepaald niet bij aan de instandhouding van de oernaam der Oranjes. Zelfs de baas van Brabant heet binnenkort geen Wim meer van voren.

Wimme

Schrijver-naamgenoot Wim Daniëls bracht ooit het hoopvolle boek ‘Lang leve Wim’ uit. Vooral de ondertitel streelde mijn ego: what is a world without Wimmen? De noodkreet heeft niet geholpen. Vaccin of niet, de laatste Wim doet ergens deze eeuw het licht uit. Alleen Wimmen waar iedereen tegenop kijkt, kunnen voor een revival zorgen. Zoals in mijn vloeibare fase de pedaalridder Wim(me) van Est vooral vaders aanspoorde hun zonen ook zo te noemen.

Wim is een pakkende naam, de enige die je zowel gewoon als in spiegelschrift als ondersteboven kan lezen. Probeer dat maar eens met Boaz of Maximilian. Er gloort wel weer een sprankje hoop. Want wie bedacht onlangs de voetdrukknop zodat je voortaan dat vieze knopje van het stoplicht niet meer aan hoeft te raken? Juist, Wim Mijderwijk. Moraal: waar een Wim is, is een weg. Een Wim-Wim-situatie, nu we de crisis de rug toe keren. Corona als meisjesnaam is geheel passé trouwens.