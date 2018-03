Helft raad Roosendaal zwaait af: 'Pas goed op mijn stadje'

Het hoogtepunt lag echter aan het eind van de avond, waarbij nestors John Hertogh (VLP, 21 jaar raadslid) en Cees Janssen (Roosendaalse Lijst, 19 jaar in de raad) benoemd werden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Liefde

Waar Janssen zich hardop afvroeg waar ie die eer nou eigenlijk aan verdiend had, gaf Hertogh aan er 'min of meer op gerekend te hebben.' Hertogh had sowieso de lachers op de hand. Zo verklaarde ie in zijn speech terloops nog even de liefde aan scheidend SP-fractievoorzitter Ada Oudhof ('Vanwege haar dualisme') en sprak ie lovend over de winst van GroenLinks onder Klaar Koenraad: ,,Klaartje is Klaar geworden.''

Daarnaast was er ook ruimte voor een serieuze toon. Zo vindt Hertogh dat Roosendaal met het vertrek van Ton Schijvenaars 'het beste raadslid dat hij ooit gekend heeft' verliest. Tot slot drukte hij de nieuwe raad op het hart zorgvuldig om te gaan met Roosendaal. ,,Pas goed op mijn stadje.''

Zenuwachtig

Quote Mijn vrouw zit al twintig jaar vier keer in de week 's avonds alleen thuis. Het is goed zo Cees Janssen Janssen roemde op als vaste vervanger van verschillende raadscommissies de steun van de ambtenaren. ,,Ik was altijd een beetje zenuwachtig, maar de griffie had alles altijd keurig voor me op een rijtje.'' Janssen vindt het tijd worden om wat vaker thuis te zijn. ,,Mijn vrouw zit al twintig jaar vier keer in de week 's avonds alleen thuis. Het is goed zo.''

Schilderij

Voor alle vertrekkende raadsleden had burgemeester Jacques Niederer lovende woorden. Bijvoorbeeld voor jonkie Mike van Heumen (SP), op dit moment beleidsmedewerker in de Tweede Kamer-fractie van zijn partij. Niederer: ,,Veel mensen die nu in de Kamer zitten, hebben hetzelfde pad gelopen als jij. Stel ons niet teleur.'' Of CDA'er Ad Mol, die aan de wieg stond van de gratis fietsenstalling op de Markt. Of VVD'er Gerard Boons, die het gedenkbos mogelijk heeft gemaakt.

Alle vertrekkende raadsleden kregen een schilderij van het stadhuis en de Sint Jan mee, omgeven door een aantal rozen waarbij iedere roos staat voor een jaar in de gemeenteraad.

Roos

Paul Klaver (PvdA) greep zijn laatste spreekbeurt in de raad aan om nogmaals te pleiten voor een permanente roos op de televisietoren of de Philipsschouw. Niederer had voor hem goed nieuws: tijdens de nostalgische kermis wordt die roos de hele week weer op de televisietoren geprojecteerd.