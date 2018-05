Hele wijk in Roosendaal stinkt naar wietlucht na brand

necrologie Trinette Adriaansen overleden: ruim 30 jaar onafgebro­ken in de politiek

10:32 ROOSENDAAL - De eerste vrouwelijke wethouder van Roosendaal is niet meer. Trinette Adriaansen heeft bijna 32 jaar in de gemeenteraad gezeten en was begin jaren '90 wethouder. Ze nam in 2014 afscheid van de politiek.