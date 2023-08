Hele middag geen treinverkeer tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en Vlissingen door wisselstoring

Jonge vrouw aangeval­len door man tijdens wandeling in bossen bij Roosendaal

ROOSENDAAL - Een jonge vrouw is woensdagavond aangevallen tijdens een wandeling op een bospad net buiten Roosendaal. Dat gebeurde volgens de politie tussen 19.00 en 20.00 uur in het gebied tussen de Dennescheerderdreef en de Hertendreef, in het gebied Visdonk nabij brasserie het T-huis.