Hele fabriek was zoet met chocostroop

VideoDINTELOORD - Vandaag is het wereldchocoladedag. En dan is er chocolade schenkstroop. Klinkt simpel. Maar in de fabriek van Suiker Unie zijn ze daar toch een tijd zoet mee geweest.

Ze durven het zelf een sensatie te noemen in het doorgaans zo conservatieve pannenkoekenschap van de supermarkt. Daar liggen al jaren vertrouwde producten als de mix van Koopmans en natuurlijk de schenkstroop van Van Gilse.

Quote Onze testpanels bestaan altijd uit eigen mensen. Wij zijn zelf het meest kritisch, vandaar Richelle van Helten, Suiker Unie

Eigenlijk een restproduct van de Suiker Unie bietenfabriek in Dinteloord waar ze al decennia wat lekkers van weten te maken. Van Gilse is met schenkstroop absolute marktleider: als er stroop op de pannenkoek of de boterham gaat, komt die in 95 procent van de gevallen uit Roosendaal, waar de Suiker Unie-dochter huist.

Volledig scherm Suiker Unie heeft onder merknaam Van Gilse een nieuw product ontwikkeld: chocolade schenkstroop. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Proefpanel

Maar nu is er dus ook chocolade schenkstroop. Alle afdelingen van de fabriek - waar 750 werken - hebben de nieuwkomer beproeft voordat hij ieders goedkeuring kreeg en de deur uit mocht.

,,Onze testpanels bestaan altijd uit eigen mensen", lacht brandmanager Richelle van Helten (48). ,,Wij zijn zelf het meest kritisch, vandaar. Dus snoepen we zelf, dat zijn prachtige momenten. Het geeft een mooie betrokkenheid binnen ons bedrijf."

Écht anders

Toegegeven, er bestonden al sauzen met chocoladesmaak. Zoals het aloude Tova, uit de Hero-keuken. Maar de West-Brabantse concurrent wilde meer chocola en toch nog schenkbaar. En het niet te dik worden, zoals de Nutella-pasta die Ferrero fabriceert en die vooral door zoetgebekte Amerikanen op hun pancakes wordt geplakt.

,,Dit is geen schenkstroop met een chocoladesmaak, het is écht andere stroop met échte chocolade. Wij wilden per se een volle smaak", bezweert Van Helten. ,,Daarbij is dé moeilijkheid in de productie het dispergeren, het mooi mengen met voldoende cacao."

,,Wij zijn daar samen met onze Vlaamse chocoladeleverancier lang mee bezig geweest. Daarvoor moesten we de receptuur van gewone schenkstroop aanpassen. En hadden we totaal andere apparatuur nodig. Om tot 9 procent cacao te kunnen upliften - niet te bitter, niet te melkachtig - dat was best lastig."

Volledig scherm Chocolade schenkstroop © Suikerunie / Van Gilse

Investering

Suiker Unie investeerde fors in nieuw productiemateriaal en andere vulmachines. De duurzaam geproduceerde cacao is wat ze in deze branche noemen UTZ-gecertificeerd. UTZ is voor cacao wat Fairtrade is voor koffie en bananen.

Volledig scherm Chocolade schenkstroop © Suikerunie / Van Gilse ,,Ook wat houdbaarheid betreft, moesten we in ons innovatiecentrum flink experimenteren met cacao erbij", licht de brandmanager toe. ,,Schenkstroop staat vaak lang in keukenkastjes, moet wettelijk minstens twee jaar goed blijven."

Milka-paars

Zelfs de verpakking van de chocoladevariant is totaal anders dan de vertrouwde schenkstroop. Die heeft een gele dop, deze een paarse. Nogal Milka-paars, dat wel, maar ze moesten toch wat in Dinteloord, waar groen staat voor hazelnoot, blauw voor melk en rood al is vergeven aan karamelsmaak.

Volledig scherm © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Voornaamste verschil is dat de nieuw ontworpen fles bruin is geworden, omdat chocola nu eenmaal om te zien een minder smakelijke aanslag achterlaat. ,,Het moet voor die kinderen wel een feestje blijven", lacht Van Helten.

Kleiner

De fles werd ook kleiner, is gekrompen van 600 naar 350 gram. De marketingafdeling verwacht dat die handzamer is en makkelijker verkoopt - adviesprijs 2,89 euro - dan zo'n grotere versie.

,,Dat zijn allemaal zaken waar je in de aanloop goed rekening mee moet houden. Maar het belangrijkste is en blijft natuurlijk dat mensen het gewoon lekker moeten vinden."

Volgen dé hele fabriek is dat gelukt. Richelle van Helten verwacht persoonlijk ook veel van de chocolade-variant. ,,We hebben al karamel: die is zoeter. Voor een kleiner publiek. Eerder probeerden we het met kersen, met hopjes, met aardbeien, zelfs met cola. Maar dat was niet zo'n succes. Deze met chocolade is top. Dat zeggen ze allemaal in de fabriek."

