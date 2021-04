Heldenketting in Roosendaal uitgesteld

Het traagste internet van het land in Roosendaal? Dat valt best mee

10:00 ROOSENDAAL - Een maand geleden publiceerde ProviderCheck.nl een onderzoek waaruit bleek dat de gemeente Roosendaal het langzaamste internet van Nederland heeft. Nu blijkt het achteraf toch allemaal best mee te vallen. Zeker nu de verglazing van het netwerk in het buitengebied en in de dorpen is afgerond zijn de gemiddelde download- en uploadsnelheden flink gestegen.