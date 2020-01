Held schiet Brabander te hulp die huis verloor bij dramatische brand: biedt nieuwe woning aan

Zó te doen met gedupeerde

Omdat hij niet wist wie de bewoner was waarover hij had gelezen, nam hij contact op met de wijkagent. ,,Hoe mooi en lief is het dat er iemand contact met mij zoekt omdat hij een gratis woning ter beschikking stelt voor de eigenaar van de afgebrande woning”, zegt de Roosendaalse wijkagent.

Maar de gulle aanbieder wist niet dat de bewoner inmiddels al was opgevangen bij bekenden. ,,Gelukkig had hij al een slaapplek”, zegt de wijkagent. Hij heeft nu contact met de verzekering en hoopt via die weg een vervangende plek te krijgen. Of hij op een later moment niet alsnog in kan gaan op het gulle aanbod, is niet bekend.