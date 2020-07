Helaas Blommenkinders, volgend jaar beter: ‘Maar begin alvast maar met aftellen’

ROOSENDAAL - Korte pijn voor de vrijwilligers van de festivals Mooi Was Die Tijd en Blommenkinders dit jaar. In plaats van het slepen met hekken, het opbouwen van podia en het wegzetten van kraampjes is het werk dit jaar beperkt tot het ophangen van één spandoek.

Met een korte, maar heldere boodschap: ‘Helaas, Blommenkinders, volgens jaar beter... Tot 25 juli 2021!’ Voorzitter Peter Uytdehage van die festivals: ,,Normaal zouden we volop in de voorbereiding van die dagen zitten. Met dit spandoek willen we de liefhebbers van die festivals een hart onder de riem steken: volgend jaar zijn we er gewoon weer, begin maar alvast met aftellen.’’

Dikke streep

Mooi Was Die Tijd en Blommenkinders hadden respectievelijk op 18 en 19 juli plaats moeten vinden in het Vrouwenhofpark. Maar net als bij tal van andere evenementen moest ook hier door de coronacrisis een dikke streep door worden gezet.

,,Jammer, maar het was niet anders’’, zegt Uytdehage. ,,Volgend jaar zijn we terug. Het programma van Mooi Was Die Tijd gaan één op één over naar volgend jaar. Bij Blommenkinders kunnen we voor 95 procent hetzelfde programma brengen. Op één of twee bands na.’’

Geen financiële gevolgen

De organisatie houdt financieel geen problemen over aan de coronacrisis, zegt Uytdehage: ,,Onze kaartverkoop was nog niet begonnen en de boekningsbureaus zijn ook coulant geweest. Iedereen heeft elkaar geholpen in deze tijden.’’

Er zijn uiteindelijk alleen kosten gemaakt voor dit spandoek. Uytdehage: ,,En dat hebben we misschien nog wel eens nodig, het virus waart immers nog steeds rond. 2021 is nog ver weg, maar we hebben geleerd dat we realistisch moeten zijn. Je weet maar nooit.’’