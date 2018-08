Hel van de Pin in Wouwse Plantage wordt slagveld, ruim honderd deelnemers uit voorzorg uit koers gehaald

Van dat kleine groepje overgebleven renners won Ward Boogaert uit Putte-Kapellen, gevolgd door Patrick Bol en Iroy Cosse.

Voorzitter Erwin van den Broek kondigde kort voor het startschot van de wedstrijd al aan dat de organisatie drastische maatregelen had genomen naar aanleiding van de hitte. Iedereen die na vijftien rondjes al een keer zou zijn gedubbeld, zou uit koers gehaald worden.

Volledig scherm De Hel van de Pin is van start gegaan. © Coen Hagenaars

Daarnaast werden ook verkeersregelaars en ehbo'ers gevraagd extra op te letten op zwalkende deelnemers. Ook de wielrenners zelf werden voor aanvang van de koers door Van den Broek gewaarschuwd: ,,Het begint met hoofdpijn. Als je wat voelt, stap dan af.''

Volledig scherm Opstellen... © Coen Hagenaars

Dat besluit werd genomen in overleg met de jury en met enkele ervaren deelnemers. Van den Broek: ,,We hebben het er ook over gehad om de koers in te korten. In overleg met de jury en enkele ervaren deelnemers hebben we hier voor gekozen. De ervaren renners willen graag die 25 rondes rijden. Dat zijn ervaren mensen, die kunnen omgaan met de hitte. Maar er zitten ook minder getrainde mensen bij die speciaal voor deze koers een paar weken geleden zijn begonnen met fietsen. We willen geen ongelukken.''

Kolenbaan

De Hel van de Pin is immers al uitdaging genoeg. De koers wordt verreden op fietsen zonder allerlei technische snufjes. Versnellingen en clickpedalen zijn uit den boze. Scherprechter is de Kolenbaan, een onverhard stuk weg door de polder van Wouwse Plantage. Renners hebben naast dat lastige parcours ook met een hoop opstuivend stof en zand te maken.

Slagveld

Het werd een slagveld. Meer dan honderd deelnemers zijn uiteindelijk door de organisatie aan de kant gehaald. Van den Broek: ,,En heel veel van die mensen waren blij toe. Het was echt loodzwaar. Dit was een goede beslissing.'' Incidenten door de hitte bleven uit, wel waren er hier en daar valpartijen.

Volledig scherm De Hel van de werd vooraf gegaan door de spektakelrit van de allerjongste deelnemers. Meer dan twintig kinderen stonden met de mooiste creaties aan de start. © Coen Hagenaars

'Extreem'

Het is dan ook verzengend warm in Wouwse Plantage. Bezoekers zoeken massaal de schaduw op. Maar aan de Kolenbaan zijn de plekjes schaars. De vier fietsvrienden Ad Suijkerbuijk, Johan Koning, Jos van Dooremaal en Frie Clarijs uit Halsteren hebben in ieder geval een prima plekje. ,,Zo warm hebben we het nog nooit meegemaakt. Echt extreem.''

Volledig scherm Fietsvrienden Ad Suijkerbuijk, Johan Koning, Jos van Dooremaal en Frie Clarijs uit Halsteren hebben een mooi plekje in de schaduw aan de Kolenbaan uitgezocht. ,,Zo warm hebben we het nog niet meegemaakt.'' © Coen Hagenaars

De hittemaatregel was overigens niet het enige nieuwe aan de Hel van de Pin. De organisatie heeft dit jaar besloten om helemaal geen licentiehouders meer toe te laten. Eerder werd al besloten geen wielrenners met een KNWU-licentie meer toe te laten. Andere licenties zijn nu ook in de ban. Van den Broek: ,,We willen de Hel een wedstrijd voor 'de gewone mensen' houden.'' Met in totaal 300 deelnemers had deze Hel ongeveer evenveel deelnemers als vorig jaar.

Winnaar