Heks Rubia kan in Meekrapdurp geen afscheid nemen van prins en pliessie

Nar Royke nam namens het protocol de honneurs waar in het ‘praotje met heks Rubia'. Het mocht de pret op de afsluitende lichtjesoptocht niet drukken. Ook daarbij was het enigszins improviseren, want carnavalsvereniging De Meekrap moest vanwege de laat versoepelde maatregelen halsoverkop lampjes inslaan voor de lichtjesoptocht. Bij levering bleken ze kapot.

Vuurwerk

Geen nood; een oproep op social media was genoeg om iedereen thuis een toverlantaarn in elkaar te knutselen. De lichtjesoptocht, het vuurwerk en de verbranding van heks Rubia op de Weel vormden de apotheose van een welgeslaagd feest. Kleinschalig vanwege de verdwenen Stampersgatse horeca, maar met het Dorpshuis als prima alternatief.

Een carnavalsspeurtocht verving de echte stoet, maar op zondag trok bouwclub 't Botte Zooike daar niks van aan. Zij legden met een wagen vol geluidsboxen alsnog de optochtroute af en wonnen prompt de eerste prijs. Die werd nog uitgereikt door prins Peer I op zondag, maar de tweede helft van het feest moest hij van achter zijn raam volgen. Corona velde even later ook pliessie Remko.

Feestvloer

Nar Royke had er alle vertrouwen in dat de Meekrap-traditie niet verloren gaat. ,,Het Dorpshuis wordt binnenkort onder handen genomen. Nu al hadden we een geschikte feestvloer, maar in de toekomst kan er nog veel meer. In september gaan we daar het 70-jarig bestaan van het Stampersgatse carnaval vieren.’’