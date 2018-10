Heimolen trapt af met kunstwedstrijd

RUCPHEN - 'Heimolen in beeld'. Dat is de naam van de kunstwedstrijd waarmee Ton Jaspers en Peter Jansen de jaaragenda van De Heimolen in Rucphen op zondag 14 oktober openen.

Het tweetal kocht enige tijd geleden de molen van de gemeente voor een symbolisch bedrag om het monument voor de toekomst te kunnen behouden. Op de grond ernaast wordt een restaurant gebouwd dat naar verwachting in maart klaar is, in de molen zelf kunnen allerlei activiteiten worden gehouden.

Lokaal

,,We hebben diverse lokale tekenaars, schilders en fotografen benaderd om de Heimolen in beeld te brengen", zegt Jaspers, die ook de galerie in het vroegere gemeentehuis runt. ,,Ik word vaak benaderd door mensen die 'iemand kennen die goed kan schilderen of tekenen'. Maar meestal zijn dat niet de werken die ik in de galerie wil hebben. Met deze wedstrijd bieden we een groep van lokale amateurs en professionele kunstenaars een podium."

Een vakjury en een publieksjury (ook via Facebook) zullen bepalen wie de winnaar wordt van de wedstrijd. De werken zijn zondag 14 oktober vanaf 15 uur te zien en dan wordt ook de winnaar bekend gemaakt. Van het winnende werk van De Heimolen wordt een reproductie gemaakt (digigraphy) die mensen kunnen kopen.

