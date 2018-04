Heike knipt 35 jaar op leukste plekje in Roosendaalse ziekenhuis, 'Je moet wel lenig zijn'

ROOSENDAAL - Heike Kleinfeld solliciteerde 35 jaar geleden als kapster bij het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Eén dag later, op 14 april 1983 kon ze gelijk beginnen met Kapsalon Franciscus.

Geen gewone kapsalon maar een plaats waar patiënten zich weer even mens in het ziekenhuis kunnen voelen op het leukste plekje van het ziekenhuis volgens Kleinfeld. ,, Even van de afdeling af, mensen vinden het leuk even niet met ziekte bezig te zijn."

Het is alleen wel zoeken naar het plekje. Door de hoofdingang naar binnen, en dan linksaf zit de kapsalon achterin wat tegenwoordig Bravisplaza heet. Wanneer de patienten niet naar de kapsalon kunnen komen, is het mogelijk om in bed geknipt te worden.

,,Je moet dan wel lenig zijn. Af en toe moet je je in allerlei bochten wringen omdat patienten met veel slangetjes aan apparatuur gekoppeld zitten. Je had vroeger ook van die kantelbedden. Dan kwam het voor dat we er onder moesten kruipen en daar moesten knippen."

Klanten

Veel vaste klanten komen vanaf het prille begin en zijn dus bijna 35 jaar klant. De reden is naast het ambachtelijke vakmanschap ook de betrokkenheid van Kleinfeld en Wevers bij de klanten. Willy Wevers is 25 jaar geleden bij de kapsalon als versterking komen werken. "Veel klanten combineren een bezoek aan het ziekenhuis meteen met een afspraak bij ons. We hebben toch door de jaren heen een band met die mensen opgebouwd."

De kapsalon in Roosendaal wordt vanwege het jubileum versierd met slingers en voor de klanten is er een traktatie. ,,Natuurlijk hebben we veel dingen zien veranderen. Het is allemaal wat losser geworden. Vroeger moest je je eerst melden op de afdeling bij de hoofdzuster voor je wat mocht doen. Mensen lagen toen ook veel langer bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis. In die paar weken wilden ze er natuurlijk wel goed uit blijven zien. Tegenwoordig worden ze na een behandeling zo snel mogelijk naar huis gestuurd."

Het ziekenhuis is ook veranderd. Grootste verandering is natuurlijk Bravis, de fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Verschillende afdelingen zijn verhuisd of samengegaan. ,,Een kinderafdeling hebben we niet meer in Roosendaal. Er is nu wel een Oncologie Centrum in Roosendaal, waar we bijvoorbeeld patienten adviseren over hun haar na een behandeling. Mooi dat we mensen zo kunnen helpen."