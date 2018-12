Heijnen uit Heerle gaat glasvezel in Roosendaals buitengebied aanleggen... op 60 centimeter

Er waren volgens verantwoordelijk wethouder Cees Lok uiteindelijk vijf partijen voor die klus in de running: ,,Maar er is uiteindelijk maar door één partij een vergunning aangevraagd: door Heijnen.’’ Die wordt vrijwel zeker begin volgend jaar verleend. Lok noemt het ‘extra mooi’ dat uiteindelijk een ondernemer uit de gemeente Roosendaal de klus op zich mag nemen. Daarbij is Heijnen erg bekend met het Roosendaalse buitengebied, veel adressen zijn destijds door Heijnen voorzien van schotelantennes.

Diepte

Er was de afgelopen tijd veel te doen over glasvezel in het buitengebied. De gemeente Roosendaal had als harde voorwaarde dat die kabel 60 centimeter diep zou worden aangelegd. De gemeenteraad besloot echter met een motie die eis terug te schroeven naar 40 centimeter. Dat zou voor aanleggers gunstiger zijn, zo was de gedachte. Volgens Lok maakt dat achteraf allemaal niks uit. ,,Want van de vijf partijen waar we nu mee gesproken hebben, wilden er vier gewoon op 60 centimeter diepte aanleggen.‘’ Waaronder Heijnen. ,,Want dan is het afbreukrisico gewoon veel kleiner‘’, legt Silvia Heijnen uit.