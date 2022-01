Heijmans mag klus centrum Hoeven afmaken

Strijd om medisch dossier Bravis woedt voort

Een vechtscheiding ontaardt in een loopgravenoorlog. De man schrijft alle wrok van zich af in een heuse thriller. Daarin staat ook medische informatie over zijn ex. Het ‘toeval’ wil dat zijn nieuwe liefde in het Bravis ziekenhuis werkt. Zij moet zich bij de rechter in Breda verantwoorden voor schending van haar beroepsgeheim.

