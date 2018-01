Heidi haalt streefbedrag om haar overleden zoontje thuis te kunnen laten komen

Roosendaalse wijkhuizen in zwaar weer krijgen lucht door hy­po­theek­ver­len­ging

10:00 ROOSENDAAL - Wijkhuizen 't Dijksteeke in Kortendijk en De Bergspil in Tolberg zijn uit de grootste financiële zorgen. De hypotheek van beide wijkcentra is met tien jaar verlengd, waardoor zij jaar langer de tijd krijgen om hun restschuld af te lossen. Daarmee houden beide stichtingen (Stichting Kortendijk en Stichting Huisvesting Tolberg) jaarlijks duizenden euro's in hun zak.