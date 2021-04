Heidebrand in natuurgebied Schijf onder controle: ontstaan door Defensie-oefening

Burgers moeten voorlopig zelf afval blijven scheiden

17 april ROOSENDAAL - De Roosendaalse burger moet huishoudelijk afval voorlopig zelf blijven scheiden. Een onderzoek heeft aangetoond dat nascheiding, waarbij al het afval in één bak gaat en pas bij de afvalverwerker in verschillende stromen wordt gescheiden, niet gaat werken in Roosendaal.