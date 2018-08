Heibel tussen VvE van Waterjuffer en wethouder Theunis over één knotwilg

Het planten van die ene boom is de VvE in het verkeerde keelgat geschoten. Die club had eerder aangegeven daar juist geen boom te willen hebben, omdat die hun uitzicht op de Molenbeek zou belemmeren. Theunis besloot dat daar echter wel een boom geplant moest worden. Daarmee is de wethouder zijn boekje ver te buiten gegaan, vindt de VvE. ,,Want het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde gezag binnen de gemeente, niet een eigenzinnige wethouder.''

Bezwaarschrift

De VvE heeft inmiddels bij de gemeente Roosendaal een bezwaarschrift ingediend over het handelen van Theunis. Mocht dat niks opleveren, overweegt de vereniging naar de Ombudsman te stappen. Daarnaast is er ook al juridisch advies ingewonnen. ,,Het lijkt allemaal wat overdreven, maar we proberen alleen ons gelijk te halen'', zegt VvE-secretaris Karremans. ,,De wethouder handelt hier duidelijk op eigen houtje, zonder enige vorm van communicatie.''

Volgens Karremans sleept dit conflict al langer aan. ,,Eind 2016 is er een beplantingsplan voor het gebied van Waterland gepresenteerd en dat is aan de bewoners voorgelegd. Die mochten daar op reageren. Het complex Waterjuffer heeft toen aangegeven die boom op de kop niet te willen. Dat staat zwart op wit.'' Een paar maanden later wordt die boom alsnog geplant. Volgens Karremans omdat een van de bewoners van hun complex hier een handtekeningenactie voor is begonnen. ,,Die boom is nu nog klein, maar die wordt natuurlijk wel groter.''

Knoop

Theunis noemt de maatregelen die de VvE neemt en eventueel gaat nemen 'niet te geloven'. ,,Triest, waar hebben we het over? Eén boom.'' Theunis erkent wel de opdracht voor het planten van die boom te hebben gegeven. ,,Want ik had een knoop door te hakken: doen we daar nou wel een boom of niet? Ik heb het oorspronkelijke plan voor de ecologische verbindingszone aangehouden. Dus wél een boom. Anders zouden we daar straks drie complexen hebben, waarvan twee met een boom ervoor en één niet. Dat is ook geen gezicht.''